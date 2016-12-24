Бывшая бортпроводница Весна Вулович умерла в собственной квартире в Белграде в возрасте 66 лет. Женщина известна тем, что выжила в авиакатастрофе, упав с высоты более десяти тысяч метров. Вскоре после драматичного инцидента её включили в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает BBC со ссылкой на State TV, Весну Вулович обнаружили мёртвой в её квартире. Пока неизвестно, что именно с ней произошло.

Весна Вулович едва не погибла много лет назад. 26 января 1972 года она попала на рейс "Югославского авиатранспорта" Стокгольм – Загреб, причём на борту авиалайнера девушка оказалась совершенно случайно, по недосмотру – вместо неё лететь должна была её тёзка Весна, но по каким-то причинам их перепутали.

На борту самолёта находилось 28 человек, из них выжить удалось только Весне Вулович.

Хорватские ультранационалисты устроили взрыв на авиалайнере, когда тот находился на высоте около 10 тысяч метров. Части самолёта Douglas DC-9 упали в горах Чехии. Вулович зажало на сидении в хвостовой части авиалайнера.

Обломки самолёта вместе с Весной находились посреди снега, бортпроводница получила много травм и могла замёрзнуть насмерть, однако ей на помощь пришли местные жители.

Первым девушку обнаружил Бруно Хонк – лесничий, который услышал крики и, увидев Весну, оказал ей первую помощь.

Бортпроводница вскоре была доставлена в госпиталь, где впала в кому и не выходила из неё десять дней. У неё был проломлен череп, сломаны два позвонка, кости таза, несколько рёбер и ноги.

"Я была разбита, врачи собирали меня по частям, – рассказывала она в интервью New York Times в 2008 году. – Никто не думал, что я выживу и смогу протянуть так долго".

В 1985 году в Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись – о женщине, которая выжила, упав с высоты около 10 км без парашюта.

После авиакатастрофы проводились следственные действия. Выяснилось, что, вероятнее всего, бомбу подложили на борт самолёта во время остановки в Копенгагене. Но следователям ничего не удалось доказать, никто так и не был арестован.

Долгое время Весна была парализована, однако смогла пройти реабилитацию и даже устроилась на работу в авиалиниях. Правда, это была работа, связанная с документацией, а не с перелётами. После авиакатастрофы у Весны не возникла аэрофобия – в качестве пассажира она летала неоднократно, вот только на работе её стюардессой уже не видели.

"Люди всегда желали садиться рядом со мной в самолёте, когда я потом летала", – призналась Весна в одном из интервью. Люди считали, что она приносит удачу.

Известно, что Весна Вулович в зрелые годы у себя на родине участвовала в политической кампании – в 1990 году она ходила на акции протеста против президента Слободана Милошевича, при этом ей удалось избежать ареста. Однако её уволили с работы. Впрочем, ещё долгое время Вулович боролась против националистов.

"Я как кошка, у меня девять жизней, – говорила она. – Но если националисты будут править страной, моё сердце не выдержит".

Сейчас врачам предстоит выяснить, что произошло с Весной, которая тихо умерла в своей квартире, где много лет жила одна – у неё не было детей.