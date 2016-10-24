Кондитерам бельгийского города Вервье удалось смастерить самый длинный шоколадный эклер в мире, сообщает RTL.

Отмечается, что в изготовлении участвовали около 25 специалистов, которым для создания своего шедевра потребовалось 10 часов кропотливой работы и 750 кг продуктов.

Точная длина готового пирожного составила 676,614 метров, что на более 170 м больше прежнего рекорда по самому длинному эклеру, установленному ранее в Швейцарии.

К сожалению, из-за того, что кондитеры не подали заблаговременно заявку, их эклер не будет включен в Книгу рекордов Гиннесса. Тем не менее, длину своего творения они все же заверили нотариально.

Своей следующей целью бельгийские пекари назвали изготовление эклера длиной в километр.