Чиновники Бурзянского района Башкирии решили проблему с доставкой детей из деревни Ямаш в школу.

Теперь им не придётся идти 10 км на уроки в соседнее Галиакберово с топором через густой лес.

"Решили вопрос, расчистили дорогу, теперь дети не будут ходить пешком через лес, – сообщила "Медиакорсети" мама одного из школьников Камар Исанаманова, выложившая в сеть видео, на котором дети идут через лес с топором. – В эту субботу начнут возить на автобусе".

В Башкирии детям выдали топоры для борьбы с медведями по дороге в школу

Ранее в местной администрации сообщили, что доставку детей на автобусе не удается обеспечить из-за крутого склона.