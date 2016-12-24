Двое мужчин в результате взрыва погибли в Башкирии неподалеку от насёленного пункта Урман на территории бывшей воинской части.

По данному факту следственным управлением СК РФ по региону проводится доследственная проверка, сообщила ТАСС помощник руководителя ведомства Светлана Абрамова.

"Двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет погибли вблизи населенного пункта Урман, по данному факту начата доследственная проверка", – сказала Абрамова.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение взрыве поступило 24 декабря в 10.00 мск.

По информации источника в экстренных службах, мужчины пробрались на территорию части, преодолев инженерные заграждения "благодаря снежному покрову". Взрыв прогремел во время проведения раскопок. Мужчин могло быть не двое, а трое. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Бывший арсенал был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. По периметру установлено ограждение с предупреждающими табличками, также местное население неоднократно оповещалось об опасности проникновения.