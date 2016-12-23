В Барнауле (Алтайский край) загорелся радиозавод. Огонь охватил все четыре этажа одной из построек предприятия. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что работы по ликвидации пожара продолжаются уже более четырёх часов, однако огонь никак не сдаётся.

– Здание 1943 года постройки, внутри довольно много горючих материалов. Планировка помещений сложная. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям четырёхэтажной постройки и по вентиляционных каналам. Для бесперебойной подачи воды (потребность в воде крайне высока) проложено две магистральные линии от водоисточников, для работы в заполненных густым дымом помещениях задействованы 5 звеньев газодымозащитной службы, – прокомментировали в ведомстве новость о том, что в Барнауле горит радиозавод.

В связи с большой площадью возгорания работа идёт по повышенному рангу сложности. При этом отмечается, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Для работы на месте происшествия привлечены 74 человека, 24 единицы техники, из них от МЧС – 59 человек и 20 единиц техники.

К данному часу радиозавод в Барнауле всё ещё горит, ликвидация пожара продолжается.