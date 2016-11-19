Жители 120 жилых многоквартирных домов в субботу, 19 ноября, остаются без газа в Барнауле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Одна из групповых газовых установок была остановлена из-за аномально низких температур в регионе.

-В дома подается пропан-бутановая газовая смесь: бутан – 60%, пропан – 40%. Сейчас закуплено 100 тонн газа пропан, 16 из которых поставлены в город в ночь на 19 ноября. Этот объем используют для увеличения процентного соотношения пропана в смеси, что должно повысить ее испаряемость и устранить проблему подачи, — отмечается в сообщении.

За последние сутки подача газа восстановлена в 80 жилых многоквартирных домов Барнаула.

В ночь на пятницу, 18 ноября, жители Алтайского края пережили самую холодную ночь с XIX века, в Барнауле температура падала до —34 градусов.