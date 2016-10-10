Петербургские полицейские раскрыли деятельность очередного борделя, притворявшегося обычной баней.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в ходе проверки сотрудники Центра организации применения административного законодательства установили, что в доме №7 на набережной реки Волковки за деньги предоставлялись сексуальные услуги.

В помещении банного комплекса полицейских встретили 4 представительницы древнейшей профессии, женщина-администратор и водитель борделя. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении за занятие проституцией и организацию работы притона.