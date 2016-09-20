В баню на Цветочной улице полицейские пришли с проверкой 19 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной информации, полученной сотрудниками правоохранительных органов, там должны были работать представительницы древнейшей профессии, оказывающие услуги интимного характера за деньги.

В ходе рейда эти сведения подтвердились: в банном комплексе действительно предоставлялись услуги сексуального характера.

В притоне полицейские задержали четырех женщин, занимавшихся проституцией, и двух мужчин, выполнявших обязанности водителя и администратора.

В отношении всех работниц и работников бани-борделя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) и статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией).