«На почте сделали пандус. Не, ну а что, пандус как пандус», – написал на своей страничке в социальной сети Facebook активист Пётр Шкуматов, сопроводив пост фотографией странного сооружения. На ней пандус, а по центру перила.

– Это здание торгового центра, где почта арендует помещение, – прокомментировали Metro в пресс-службе «Почты России». – И устанавливала пандус не почта, а собственник. Сегодня мы направили им письмо с просьбой привести всё в соответствие.

По словам работников торгового центра, пандус установили неделю назад.

– Сейчас же везде обязывают их устанавливать, – рассказал Metro один из продавцов. – Вот и они установили. И пока ждут, а чего – не знаю. Но там висит объявление, что всё только в процессе – ведутся ремонтные работы.

– Естественно, в процессе. Неужели вы думаете, что одни дебилы вокруг? – добавили в администрации торгового центра. – Идёт установка пандуса. Делают его две организации: одна – полозья, вторая поручни, одни работают быстрее, другие медленнее. Поручни сделают в ближайшее время, перила уберут.