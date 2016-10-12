Сотрудница Wild Life Sydney Zoo Джесс Кук сняла забавное видео с местными коалами. Ролик выложили в аккаунте зоопарка на Facebook.

На кадрах видно, как одна взрослая коала пытается перелезть через другую, сидящую с детенышем на спине.

Как пишут на своей странице работники зоопарка, несмотря на то, что у коалы были другие пути обхода, она почему-то выбрала нестандартный способ.

Пользователи уже шутят на тему того, что эти зверушки могли бы прекрасно играть в твистер (активная напльная игра для большой компании)

Оценить видео можно ниже.