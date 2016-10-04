Пресноводный крокодил напал на 14-летнего подростка Кэмерона Тиммса. Инцидент произошёл в округе Кимберли (Западная Австралия). Об этом во вторник сообщает 9 News Perth.

Отмечается, что инцидент произошёл 3 октября. Тиммсон купался вместе со своей семьёй в одном из местных водоёмов. С собой в воду он прихватил экшен-камеру, которая снимает под водой.

Устройству удалось запечатлеть полутораметрового крокодила, проплывающего в нескольких сантиметрах от ничего не подозревающих людей. После этого видеозапись обрывается.

– Мы поняли это только после купания. У меня была с собой экшен-камера. Я хотел снять что-нибудь интересное под водой и снял крокодила, — приводи слова отца мальчика ABC News.

В результате встречи с крокодилом ребёнок получил две неглубокие колотые раны от зубов хищника на локте и порез на животе.

– Мы думаем, что это всё произошло случайно, – сказал отец Кэмерона.

За сутки видеозапись посмотрели более 28 тысяч человек.







