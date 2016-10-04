Жителям австралийского города Сидней в сентябре выпал уникальный шанс попробовать себя в роли игрока "Left 4 dead" в реальной жизни: для любителей апокалиптического мира зомби организовали приключенческую игру «Добро пожаловать в "Zedtown"». Сотни взрослых мужчин и женщин разделились на два лагеря: одни разукрасились в плотоядных монстров, а другие нарядились в нелепые костюмы, взяв в руки с игрушечное оружие. Всё это было сделано ради того, чтобы выяснить, кто же сильнее — живые или мёртвые.

Главная задача игры – выжить и добраться до точки эвакуации. Как и в знаменитой компьютерной игре "Left 4 dead" зомби здесь были разделены на классы, каждый из которых обладал своей уникальной способностью. Конечно, местные зомби-ведьмы не разрывали своих жертв когтями, а зомби-охотники не прыгали по стенам, но все они также имели в своём арсенале ряд неожиданных девайсов, придававших им преимущества перед кастой выживших.

Данную игру отличает от многих других то, что здесь можно забыть про медленных мертвяков и ограниченные зоны атаки: если человека заметили и решили догнать, то лучше приготовить оружие, ноги и лёгкие. Так что скрытность тут является тоже немаловажным элементом выживания. Также выжившим пришлось вспомнить навыки уворачивания, так как множественные отметены на теле (зомби могли дотронуться рукой с краской или метко швырнут шарик с красителем) означали, что всё пропало.

В арсенале же живых людей было лишь ограниченное число оружия с игрушечными патронами, которые призваны скорее замедлить врага, нежели окончательно его прикончить: в ышибить мозги зомби здесь не нельзя, всё-таки это актёры, а не реальные пожиратели мозгов. Поэтому опытные выживальщики советовали полагаться на ноги и руки, а не на стрелковые навыки. При этом патроны и даже покушать с водичкой можно было купить прямо в ходе игры.

В завершении ко всему организаторы игры решили добавить остроты в отношения команд, подсунув некоторым тайных заражённых, которые могли перевесить чашу весов в ответствнный момент, предопределив исход борьбы за жизнь остатков человечества.

Стоимость дозы адреналина в мире зомби-апокалипсиса составляла 45 австралийских долларов или чуть больше 2 тыс. рублей. По словам организаторов, все билеты на событие были раскуплены в течение нескольких минут с начал старта продаж в Интернете.