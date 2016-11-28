Сегодня утром стало известно о крушении частного вертолёта в Крыму. Изначально сообщалось о двоих погибших – женщине и мужчине, которые получили травмы, несовместимые с жизнью. Однако позже в 150 метрах от места авиакатастрофы нашли тело ещё одного человека.

Сначала предполагалось, что это пилот воздушного судна, но вскоре стало известно, что это известный актёр и продюсер Александр Куликов. Об этом в понедельник сообщает "Комсомольская правда – Крым" со ссылкой на источник.

Артист известен своим ролями в картинах "Морпехи", "Космонавт", "Быть или не быть". Куликов также выступил кинопродюсером в фильмах "Марсианин" и "Вий 3D".

Также установлены личности других погибших – это пилот по имени Платон и помощница Куликова – Мария Суслова.

В пресс-службе МЧС России по республике Крым факт крушения вертолёта подтвердили. Однако личности погибших уточнять не стали.

– В 09.34 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Виноградное (г. Алушта) произошло падение частного вертолёта марки "Robinson", – рассказали в ведомстве.

Известно, что вертолёт компании "Heli-Крым" совершал рейс из Ялты в Белогорск. По неизвестным к настоящему времени причинам воздушное судно разбилось недалеко от автомобильной трассы Симферополь – Алушта в городском округе Алушта.

Несмотря на то, что вертолёт рухнул, возгорания не было.

В результате авиакатастрофы никто не выжил.