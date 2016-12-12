В Астрахани полиции пришлось напоминать местным жителям о доброте к животным. И заводить уголовное дело в отношении одного из них.

Как сообщает пресс-служба МВД Астраханской области, в одном из многоэтажных домов местные жители приютили бездомную собаку. Животное должно было ощениться в ближайшее время. Жильцы прикормили собаку, которая вскоре принесла потомство.

Однако через некоторое время молодой человек забрал кормящую собаку и выбросил ее из окна 10 этажа. Животное погибло.

Никто из местных жителей в полицию не обратился, о произошедшем сотрудники полиции узнали в интернете. Участковый организовал проверку, провел опрос жильцов, провел осмотр места.

В результате был задержан 23-летний молодой человек. Он подрабатывал грузчиком в областном центре.

В содеянном мужчина признался - сказал, что она мешала ему своим лаем. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье). За совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

- Проверка также установила, что никто из лиц, узнавших о факте жестокого обращения с животным, не обращался в полицию. Не поступило от граждан заявлений о привлечении к ответственности подозреваемого и в ходе непосредственного общения с участковым инспектором, проводившим проверку, - сообщает пресс-служба МВД по Астраханской области.