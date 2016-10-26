Поводом для неё стал ремонт, который провели жители села Ракула в местном храме. В результате работ стены старого деревянного сооружения (считается объектом культурного наследия регионального значения) вдруг покрылись сайдингом. Жители Ракулы выложили фото обновлённой часовни в соцсети, и тут же разгорелся скандал.

На месте побывали представители областного Минкульта и подтвердили, что историческому облику нанесён урон. Кроме обшивки модным ныне сайдингом, горе-ремонтники заменили деревянную кровлю часовни на металлопрофиль, в качестве фундамента установили бетонные плиты.

– У часовни уже протекал потолок и сгнил пол, – объясняет Metro председатель территориального общественного самоуправления «Ракула» Елена Олеванова. – Эту зиму она бы точно не простояла. За разрешением (на ремонт. – Прим. ред. ) мы решили не ездить, времени не терять. Но мы хотели сначала только сделать крышу и поднять фундамент. Не знаю, чья была идея с сайдингом. Сама считаю, что это неправильно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за своевольного ремонта. Свою оценку событий дали в Архангельской епархии.

«Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, власти жёстко реагируют на попытки реставрировать памятники без прохождения длительных и сложных согласовательных процедур, а с другой – не выделяют ни копейки, обрекая на гибель культурное достояние, – говорится в сообщении. – Очевидно, что у местных жителей было одно желание – спасти гибнущий памятник, сохранить самое святое для них место. И то, что сейчас этим пожилым людям грозят уголовным преследованием и громадными штрафами, вызывает только скорбь и недоумение».

Елена Олеванова согласна:

– Никто бы ничего и не заметил, наверное, если бы мы сайдинг не применили, – говорит она. – У нас за рекой есть большая церковь Воскресения Христова, ей 250 лет. Недавно с неё упал крест. И никто не торопится её реставрировать.