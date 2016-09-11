11 сентября около 17 часов по местному времени в управление МЧС по Амурской области поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло землетрясение, передаёт "Амурская правда".

Сейсмологи геодезической службы города Обнинск сообщили, что приборы зарегистрировали колебание земной коры на глубине 12 км с магнитудой 4,1 и силой до 2 баллов. Эпицентр землетрясения пришёлся на Зейский район. Также есть информация, что местная сейсмостанция зафиксировала подземные толчки силой до 4 баллов.

Местные жители рассказли, что слышали сильный грохот и ощутили несколько сильных колебаний. Многие люди выбежили из домов на улицу.

На территории других районов также ощущались подземные толчки, но в меньшей степени. Человеческих жертв и разрушений не зафиксировано.

Рабочие группы населённых пунктов проводят обследование территорий.