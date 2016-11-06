Чем ближе день голосования, тем радикальнее новости появляются в информационном пространстве. Хотя пока неизвестно, чем закончатся выборы президента США-2016, можно с уверенностью сказать, что туалетное состязание Хиллари Клинтон выиграла у Дональда Трампа.

Как сообщает издание The New York Post, рулон туалетной бумаги с изображением Клинтон по продажам опережает аналогичный товар с лицом Трампа. В связи с этим можно сделать вывод: хотя большинство американцев ещё не проголосовали, но они уже выбрали своего кандидата с помощью своей пятой точкой, хотя и сложно сказать, сделан этот выбор в пользу бывшей первой леди или же против неё.

Так или иначе, но сортирная тематика не покидает тему предвыборной гонки в США с самого её начала. Не так давно стало известно, что "какающие" Трамп и Клинтон пополнили новую коллекцию каталонских каганеров – статуэток, которые представляют собой человечков, справляющих большую нужду.

Также надо отметить, что унитазную славу Клинтон снискала ещё до выборов. В Сети уже давно предлагают любому желающему купить туалетного ёршика в виде этой знаменитой демократки. Подобное дизайнерское украшение туалетной комнаты появилось ещё тогда, когда она была сенатором штата Нью-Йорк (2001-2009 года). Впервые ёршик был представлен общественности примерно в 2008 году.

В связи с этим можно сказать, что не столь важно, кто победит в этом году, так как в любом случае оба кандидата уже вошли в анналы истории США одним лишь своим соперничеством.

Напомним, что 8 ноября в США пройдут выборы президента. На место в Овальном кабинете претендуют кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Хиллари Клинтон.

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