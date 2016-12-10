В американском антидопинговом агентстве (USADA) отреагировали на публикацию второй части доклада независимой комиссии WADA о проблемах допинга в российском спорте. Глава американской организации Трэвис Тайгарт потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Олимпийский комитет России (ОКР) до тех пор, пока не будут устранены нарушения, говорится на сайте USADA.

Тайгарт указывает на то, что новые доказательства лишний раз подтверждают информацию о том, что в России была создана государственная система применения допинга и такое положение дел неприемлемо. Всё это также демонстрирует тот факт, что олимпийское движение погрязло в коррупции.

"Это еще один поразительный пример того, как олимпийское движение было скомпрометировано и чистые спортсмены были ограблены в результате работы российской системы государственной поддержки допинга. МОК должен вмешаться. Честные спортсмены не будут удовлетворены, пока WADA не будет утверждена в качестве международного независимого регулятора, а ОКР не будет исключена из состава МОК до исправления всех нарушений. Также нужно запретить проведение всех спортивных соревнований на территории России", — заявил Тайгарт.

Напомним, что 9 декабря Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала вторую часть доклада, посвящённую проблемам допинга в российском спорте. В документах указываются факты нарушений, а также имена спортсменов, в чьих анализах был найден допинг, при этом каких-либо конкретных доказательств приведено не было.

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