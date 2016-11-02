Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты вынес смертный приговор в отношении Руслана Кулекбаева, совершившего теракт в Алма-Ате. Об этом в среду сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе процесса подсудимый признал свою вину, но в содеянном не раскаялся. В своём последнем слове Кулекбаев объяснил, что таким образом мстил сотрудникам правоохранительных органов за притеснения его "братьев-мусульман".

В итоге суд признал Кулекбаева виновным в совершении теракта, убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, разбойном нападении, незаконном обороте оружия, хищении оружия, угоне автотранспорта и незаконном лишении свободы.

Напомним, что в июле 2016 года Руслан Кулекбаев вместе со своими подельниками совершил нападение на здание Алмалинского районного отделения полиции и местного департамента Комитета национальной безопасности. Тогда погибли десять человек, восемь из которых были сотрудниками силовых органов.

Президент Казахстана назвал случившееся терактом.

Стоит заметить, что это не первый приговор в отношении Кулекбаева. Ранее он был дважды судим – в 2010 году за грабёж с применением насилия, а в 2012 году за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Мораторий на исполнение смертной казни действует в Казахстане с 2003 года. При этом как вид уголовного наказания смертная казнь не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория.