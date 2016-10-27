Знаменитая интернет-компания Alibaba приступила к поиску милой кошки для новой должности директора по маркетингу. Согласно указанной в описании должности, она будет "Главным сотрудником по милоте". Её главной задачей будет привлечь более широкую аудиторию, сообщает Crienglish.com.

Найти кандидата в штат планируется к 10 ноября, то есть накануне самого большого фестиваля покупок в Китае. К настоящему моменту компании удалось привлечь много известных на данный момент интернет-кошек, в частности, сердитого котика из США, кота по кличке Анри из Франции, Мару из Японии, а также кошачий дуэт Milk & Oreo из Великобритании.

Согласно правилам, на место "главного сотрудника" могут претендовать кошки всех пород и национальностей, поэтому с реди кандидатов очень много китайских кошек.

В компании считают, что их новый директор сможет стать объектом для новых мемов и вирусных видео, что и станет катализатором увеличения продаж.