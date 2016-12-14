Власти сирийского города Алеппо объявили, что с вечера 13 декабря во всех районах наблюдается полное прекращение огня, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы губернатора города Аммара Эззу.

По его словам, единственное, что нарушает тишину – праздничные выстрелы в воздух в честь освобождения Алеппо от террористов.

"В городе соблюдается полная тишина с вечера. Информации о перестрелках не поступало. Возможно, были одиночные выстрелы в рамках празднования, как днём ранее", — отметил собеседник агентства.

Несмеотря на эти слова, журналисты сообщают, что на востоке города всё ещё слышны выстрелы, так как там остались отдельные террористы.

При этом надо отметить, что источник в штабе операций сообщил о договорённости, согласно которой оставшиеся террористы и их семьи выйдут из Алеппо через КПП Рамусе на запад. Автобусы для их отхода уже подготовили.