В аэропорту Сеула задержаны 24 россиянина, всем оказывает необходимое содействие посольство РФ.

"По предварительной информации, в аэропорту Сеула задержаны 24 российских гражданина, - сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ. - 16 человек с борта авиакомпании "Сибирь", шесть - авиакомпании "Аврора", один человек прилетел рейсом из Вьетнама и ещё один - рейсом из Узбекистана".

"Основанием задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, - отметили в МИД РФ. - А именно: несоответствие заявленной цели поездки".

Посольство России "подключено к урегулированию ситуации, гражданам России будет оказано необходимое содействие", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.