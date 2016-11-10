Почти 100 рейсов отменены и более 20 задержаны. Об этом утром 10 ноября сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Пока в Домодедове отменены 6 рейсов, а 13 будут выполнены с некоторым опозданием. В Шереметьеве задержаны 10 рейсов, а 88 выполняться вообще не будут. Во Внукове отменён один рейс.

Виной всему – снегопад, который в столичном регионе начался ещё прошлой ночью. Ожидается, что днём потеплеет и снег сменится дождём. Но похожая погода сохранится и завтра.

Столичные власти предупреждают, что автовладельцам не стоит при таких обстоятельствах садиться за руль личного авто, а целесообразней пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что в четверг и пятницу, 10 и 11 ноября, москвичей ждёт экстремальная погода: снег, ветер, гололёд и снежные заносы.