Сегодня, 27 октября, в Москве выпал первый снег. К приходу зимы оказались не готовы многие столичные автовладельцы, которые ещё не успели поменять летнюю резину на зимнюю, а также некоторые московские аэропорты – во всяком случае, так сообщают местные СМИ.

В частности, в новостях говорится о том, что в в "Домодедово" и "Шереметьево" из-за снега отменены более 20 рейсов (13 в "Домодедово" и 9 – в "Шереметьево"), а вот аэропорты "Внуково" и "Жуковский" работают в штатном режиме.

Metro решило разобраться, так ли это на самом деле, и почему аэропорты не подготовились к зимнему сезону. Оказалось, что снег в Москве никак не повлиял на расписании авиарейсов.

– Аэропорт "Домодедово" ещё вчера сообщил о том, что мы провели комплексную проверку спецтехники и оборудования для работы навигации в осенне-зимний период, которая позволяет проверить готовность работы в сложных метеоусловиях, – сказал корреспонденту Metro представитель пресс-службы аэропорта "Домодедово" Александр Власов. – Я буквально только что переговорил с нашими специалистами, они уточнили, что сейчас в районе аэродрома видимость превышает 10 000 метров, поэтому говорить о том, что погодные условия могли каким-то образом повлиять на работу аэропорта – это будет большим преувеличением.

По словам Власова, в "Домодедово" каждый день происходит до 800 взлётно-посадочных операций, "поэтому, безусловно, всегда есть какие-то корректировки в расписании", однако в данном случае они никак не связаны с первым снегом в Москве.

Информацию об отмене рейсов из-за погодных условий также опровергли в столичном "Шереметьево".

– Из-за снега никаких отмен рейсов нет. Мы работаем в штатном режиме. Нет никаких задержек, связанных с погодными условиями, рассказала Metro сотрудник пресс-службы аэропорта "Шереметьево" Ядвига Кислицына.

Напомним, что сегодня в Москвы выпал первый снег. Москвичи и гости столицы наводнили ленты социальных сетей снежными снимками. Самые интересные из них уже в нашей подборке ЗДЕСЬ