В микрорайоне Ржевка-Пороховые в Санкт-Петербурге 13 октября без тепла остались 486 зданий. Об этом рассказали в ГУП "ТЭК СПб".

По информации предприятия, причиной стал дефект на магистральной сети ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По данным "Теплосети", технологическое нарушение произошло на трубопроводе диаметром в 1000 мм. До устранения дефекта прекращена циркуляция теплоносителя в тепловых сетях в зоне Ржевки-Пороховых.

Отопление отключено более чем в 300 жилых домах, в 65 детских и 8 медицинских учреждениях.

На теплосети ведутся ремонтные работы. Тепло вернется в дома ориентировочно к 18 часам 13 октября.