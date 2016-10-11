В 2016 году в России может вспыхнуть эпидемия гонконгского гриппа

На Россию надвигается гонконгский грипп (AH3N2). По прогнозам специалистов, эпидемия этого вида гриппа ожидается в нашей стране после новогодних праздников. Об этом во вторник сообщает АИФ.

Роспотребнадзор предупреждает, что гонконгский грипп опасен рядом осложнений, которыми обычно сопровождается, а также тем фактом, что у россиян нет иммунитета к этому виду гриппа.

Зимой 2016 года рискуют заболеть гриппом, в том числе и гонконгским, в первую очередь:

дети младше 5 лет;

пожилые люди в возрасте старше 65 лет;

граждане с хроническими заболеваниями;

беременные женщины.

Вышеперечисленные группы граждан входят в рисковую зону, поэтому им стоит уделить особое внимание профилактике гонконгского гриппа.