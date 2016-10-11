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 Опубликовано : Сегодня 17:11

В 2016 году в России может вспыхнуть эпидемия гонконгского гриппа

  • Ольга Захарец

Чем лечить гонконгский грипп, и кто находится в группе риска – читайте в нашем обзоре

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На Россию надвигается гонконгский грипп (AH3N2). По прогнозам специалистов, эпидемия этого вида гриппа ожидается в нашей стране после новогодних праздников. Об этом во вторник сообщает АИФ.

Роспотребнадзор предупреждает, что гонконгский грипп опасен рядом осложнений, которыми обычно сопровождается, а также тем фактом, что у россиян нет иммунитета к этому виду гриппа.

Зимой 2016 года рискуют заболеть гриппом, в том числе и гонконгским, в первую очередь:

  • дети младше 5 лет;

  • пожилые люди в возрасте старше 65 лет;

  • граждане с хроническими заболеваниями;

  • беременные женщины.

Вышеперечисленные группы граждан входят в рисковую зону, поэтому им стоит уделить особое внимание профилактике гонконгского гриппа.

Симптомы гонконгского гриппа

Первые симптомы гонконгского гриппа начинаются с першения в горле, затем возникает внезапная слабость. Через несколько часов поднимается температура тела до рекордных 39-40 градусов.

После этого начинается кашель, а инфекция спускается по дыхательным путям и поражает бронхи и лёгкие. Болезнь развивается в течение суток.

 

Чем лечить гонконгский грипп, надвигающийся на Россию?

При первых же признаках заболевания гонконгским гриппом советуем не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу. Важно помнить, что грипп – это смертельное заболевание, от которого ежегодно погибает около полумиллиона человек.

В период болезни не рекомендуется ходить на работу – это опасно и для вашего организма, и для здоровья коллег.


 

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