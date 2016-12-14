В Петербурге и пригородах по итогам 2016 года будет реализовано 93,5 тыс. квартир (не менее 4 млн кв.м. жилья). Такие данные содержатся в предварительном исследовании Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Это больше, чем в 2015 году – 86,8 тыс. квартир (3,78 млн). При этом впервые за последние годы объём продаж жилой недвижимости в Петербурге окажется выше, чем объём построенного жилья.

По словам Ольги Трошевой, возглавляющей консалтинговый центр, позитивный итог связан сразу с несколькими факторами.

– Во-первых, господдержка ипотеки: доля ипотечных сделок составила в среднем по рынку 60%, – отмечает эксперт. – Ставки сейчас очень привлекательны. Во-вторых, на рынок вышли интересные проекты, которых ждали покупатели. В-третьих, цены оставались практически стабильны, что положительно повлияло на продажи