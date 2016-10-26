В гимназии №227 Светлана Тополь больше не работает. Она написала заявление по собственному желанию. Об этом Metro пояснили в пресс-службе комитета по образованию.

Однако при этом бывший педагог решила обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто так активно рассылал видео для взрослых в личные сообщения учеников.

Также в комитете пояснили, что Светлана себя зарекомендовала положительно и юридических оснований для увольнения не было. Тем не менее, в самой гимназии рассказать что-либо о ситуации отказываются.

Как сообщают СМИ, законодательства педагог не нарушала, поэтому к ней не собирались применять наказания, так как в компрометирующих фильмах она снималась до работы в гимназии. В Смольном организовали собственную проверку скандала.

Пользователи соцсетей выяснили, что на сайтах с откровенным видео девушка выступала под псевдонимом Aurelia. Записи были загружены несколько лет назад. На своем канале YouTube Светлана Тополь, уже работая педагогом, выкладывала видео о жизни гимназии и об успехах своих подопечных, мультфильмы и клипы, не имеющие никакого отношения к индустрии порно.