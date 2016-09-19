В центре Москвы автомобиль Range Rover совершил наезд на автобусную остановку.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД, в результате инцидента, произошедшего на Тверской улице, никто не пострадал.

"Поступила информация, что около 7.00 водитель автомобиля Range Rover, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине произошла авария. Все обстоятельства произошедшего выясняются.