Российский спортивный журналист Василий Уткин снялся в ироничном видео на песню группы "Биртман" "Человек-говно".

Действия клипа разворачиваются в Москве у одного из ЗАГСов. Там невеста ждёт жениха, который опаздывает на регистрацию. Через несколько часов девушка понимает, что свадьбы сегодня не будет, и пытается "утопить" своё горе в шампанском.

Кадры отчаявшейся невесты сменяются кадрами танцующего Уткина. Журналист в отличном настроении буквально вальсирует по столичным улочкам.

Советуем досмотреть видео до конца. Именно на последних минутах клипа становится понятно, кто же этот самый "человек-говно".

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