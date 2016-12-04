Техасский городок Кроули потрясла новость о том, что 17-летний Карл Эдвард Брюэр убил своих приёмных родителей, 60-летнего Троя Джина Брюэра и 64-летнюю Мэри Шелдон Брюэр, сообщает Daily Mail.

Местные СМИ отмечают, что Карл появился на свет в России под именем Эдуард Четин, после чего с двумя своими старшими братьями попал в детдом Пермского края. В 2005 году всех троих взяла к себе американская пара.

Как рассказал журналистам местный пастор Глидден, мальчики не раз демонстрировали вспышки неконтролируемого гнева:

– Такое с ними случалось ещё и до усыновления, – заявил он Daily Mail.

Это подтверждают и в полиции – за последние несколько лет полицейских больше 10 раз вызывали в их дом в связи с различными инцидентами.

Подозреваемый подросток находится в тюрьме. Детали следствия не разглашаются.

По данным ТАСС, посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что обвиняемый подросток имеет российское гражданство.