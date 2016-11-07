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 Опубликовано : Сегодня 09:21

Успешные сироты поделились историями своей жизни

  • Дарья Буянова

Эти люди рассказывают о себе, чтобы поддержать брошенных детей

Светлана Коновалова

Светлана Коновалова

Getty

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В Москве презентовали шестой фильм из серии "Успешные сироты: на ринге жизни". Уже несколько лет автор проекта Александр Гезалов, помощник депутата Госдумы Ольги Баталиной, собирает истории людей, которые после детского дома смогли достигнуть высот в жизни.

– Я сам вырос в детском доме, – признался Metro Александр. – Дело в том, что выпускники стесняются своего прошлого, хитрят, скрывают, потому что есть стереотип, что с детдомовскими всегда какие-то проблемы. Если не показывать счастливые истории, то так оно и останется.

Тех, кто нашёл в себе силы перебороть предубеждение общества и собственные страхи, собирают через знакомых и по соцсетям.

– Как правило, такие истории получаются, когда ребёнок не сразу попал в детдом, – объясняет Александр. – Второй фактор – это труд, а третий – поддержка со стороны. Мне помогла актриса Клара Лучко (она предложила ему заняться помощью детям-сиротам. – Прим. ред. ). Очень важно, чтобы рядом были люди, которые не отвернутся.

Мария Данилова

Томск

Жизнь Марии можно было считать оконченной. Она оказалась в детском доме после постоянного насилия со стороны родственников и собиралась нанять бандитов, чтобы отомстить им, как только выйдет из детского дома. Сестру её усыновила пара из США, а сама она оказалась один на один со взрослым миром и тяжёлым заболеванием. Но Мария справилась, и болезнь отступила. После рождения дочери она решила поменять свою жизнь, устроилась в благотворительный фонд «Маленькая мама», где начала спасать малышей от детского дома, помирилась со своей мамой, которая бросила её, и всё начало налаживаться. Сейчас она директор проекта, преображающего женщин, «Другая я» и ведущая на местном телеканале.

Светлана Коновалова

Рязань

За развитием этой истории несколько лет назад с замиранием сердца следила вся страна. На Паралимпиаде в Сочи российская биатлонистка и лыжница взяла золотую медаль. Всего она завоевала пять наград и привлекла к себе внимание общественности. Оказалось, что в раннем детстве от неё отказались родители – после рождения с тяжёлой травмой позвоночника Свету оставили в детском доме. После выпуска из интерната ей предложили  квартиру во Владимирской области, но Светлана приняла решение уехать в Москву и продолжить заниматься спортом. В итоге  она попала в паралимпийскую сборную. В 2013 году Светлана нашла свою мать, а в Сочи познакомилась с младшей сестрой – та была волонтёром.

Геннадий Прохорычев

Владимир

Отец был военным, мать – начальником станции метро. После скандала отец выгнал её из дома вместе с детьми, женщина уехала к родным и умерла. Геннадий вместе с братом-близнецом начал путешествие по детским домам. Воспитатели избивали их за малейшие провинности, кололи руки иголками. Семьёй для них стали друзья по детдому и бабушка, к которой их отпускали на лето. Он смог поступить в педагогический, получить второе высшее как психолог и пошёл работать в школу. Сейчас Геннадий стал уполномоченным по правам ребёнка Владимирской области. Рассматривался как возможный преемник Павла Астахова на посту уполномоченного по правам ребёнка при президенте России. 

Вероника Кожухарова

Феодосия

Когда ей было три года, родная мать выкинула Веронику вместе с её братом на улицу. Несколько лет они провели в детском доме. Но четыре года спустя добрая женщина усыновила и Веронику, и её брата. «Мне говорили, что девочка очень талантливая, что это маленький Моцарт», – вспоминала потом приёмная мать Вероники Ирина Кожухарова. Однако с музыкой отношения у девочки складывались непросто. Когда Вероника появилась в семье, у Ирины было семеро детей. Её, как и других детей, отвели учиться играть на фортепиано, но она была вспыльчивой и разругалась с преподавателем. После упорной борьбы Вероника оказалась в духовой секции. Сейчас она саксофонист мирового уровня.

Илья Топчин

Москва

Когда Илья мешал матери, она отвозила его к родственникам в разных частях страны. В определённый момент он оказался вместе с семьёй в городке Мишеронский. Родители пили, он продавал пирожки и оказался на учёте в милиции. Так прошли первые 12 лет. В конце концов Илью забрала к себе бабушка, она взяла над ним опеку. Спорт стал для него отдушиной, способом реализовать себя, и он начал заниматься кикбоксингом. В 18 лет он переехал в общежитие, продолжил тренироваться и даже начал сам тренировать. В итоге Илья смог стать чемпионом России. Всего таких титулов у него три. Дважды Илья становился чемпионом Европы, а один раз – чемпионом мира среди юниоров.

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