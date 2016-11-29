Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт предложил наказывать пожизненной дисквалификацией спортсменов, использующих запрещённые вещества. Об этом во вторник сообщает BBC.

По словам спринтера, таким спортсменам не место в большом спорте.

– Сейчас проводится очень хорошая работа по выявлению спортсменов, употребляющих допинг. Это и есть причина, по которой допинговых скандалов так много. Я всегда считал, что такие спортсмены должны быть пожизненно дисквалифицированы. Таких людей нужно убирать из спорта, – заявил Болт.

Напомним, что Усэйн Болт является девятикратным олимпийским чемпионом в трёх дисциплинах. На его счету золотые медали Олимпийских игр в Пекине (2008), Лондоне (2012) и в Рио-де-Жанейро (2016).

Болт также является действующим рекордсменом мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).