Примерно в 01:30 ночи 29 сентября в НИИ скорой помощи доставили 21-летнюю уроженку Украины, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. 

Девушку медики подобрали от дома №92 по набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга. 

Врачи диагностировали у пациентки ингаляционное отравление дихлофосом. 

В тяжелом состоянии украинку поместили в токсикологическую реанимацию. 

Петербургская полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства случившегося. 

Напомним, дихлофос – средство, которое используется в быту для борьбы с тараканами, клопами и муравьями.