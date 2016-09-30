Примерно в 01:30 ночи 29 сентября в НИИ скорой помощи доставили 21-летнюю уроженку Украины, сообщает АН “Оперативное прикрытие”.
Девушку медики подобрали от дома №92 по набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга.
Врачи диагностировали у пациентки ингаляционное отравление дихлофосом.
В тяжелом состоянии украинку поместили в токсикологическую реанимацию.
Петербургская полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства случившегося.
Напомним, дихлофос – средство, которое используется в быту для борьбы с тараканами, клопами и муравьями.