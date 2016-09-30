На показе Balmain на Парижской неделе моды всё внимание зрителей было приковано не на подиум, а на гостью - 35-летнюю звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, которая появилась в очень уж откровенном платье. Несмотря на то, что на первый взгляд создаётся ощущение, что под открытым нарядом Ким абсолютно голая, это всего лишь обман зрения - она все-таки удосужилась надеть соответствующее телесное белье. Тем временем набирает обороты другая история про Кардашьян - знаменитость решила подать в суд на...