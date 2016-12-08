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Бьюти-уроки, советы о том, как оставаться молодой в душе, и секреты кулинарии сделали из бабушки Лил настоящую звезду Youtube.

Женщина проживает в Коннектикуте и давно имеет свой личный канал Сети. Удивительный блогер наглядно показывает, как правильно делает макияж, и делится собственными секретами красоты.

Она регулярно пробует новинки косметологии, а отзывы также спешит озвучить в Сети. Так, например, Лил попробовала губную помаду Кайли Дженнер, но осталась недовольна товаром.

Первым на новое увлечение Лил обратил внимание её внук Кевин. Он и приступил к съёмкам милых и смешных роликов на YouTube и в Instagram. Бабуля быстро набрала почти полмиллиона подписчиков.