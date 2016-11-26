Житель города Верхняя Пышма Свердловской области не захотел унывать в мороз и развлёк себя кипятком. Для этого он с помощью кастрюли вылил кипяток над своей головой и визуально получился такой эффект, который напомнил собой вспышку небольшого фейерверка.

Видеозапись происходящего мужчина выложил у себя на странице видеохостинге YouTube. При этом в комментарии к видео он отметил, что давно хотел сделать нечто подобное, а 30-градусный мороз как раз побудил его "поиграть с кипятком".

"Давно хотел сделать фото кипятка на морозе, и мне повезло. Рядом со мной оказалось два человека, и мы сделали не только фото, но и видео. Даже не думал, что с первого раза получатся такие красивые кадры. Хочется смотреть снова и снова", — написал Евгений.

Немногочисленные пользователи оценили поступок мужчины и выразили своё восхищение получившимся "фейерверком из кипятка" на морозе.

Andrey Shumkov: Эффектно!!!

Razzorrq Perez: ловишь хайп??))

Говяжий анус: аауеее

Житель США не унывает в морозы, стреляя кипятком из пистолета