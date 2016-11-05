В субботу утром в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте женщина упала с большой высоты и получила травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла с 55-летней жительницей дома №48 (корпус 1) Натальей Евгеньевной Сасовой. Родственники заперли её в квартире, в связи с чем "пленница" связала простыни, чтобы спуститься с пятого этажа и сходить в аптеку за лекарством. Во время спуска женщина не удержалась и, задев электрический кабель, упала.

В пресс-службе Следственного комитета по Петербургу репортёру Metro сообщили, что женщина после падения была ещё жива. Наталью Евгеньевну отправили на машине "скорой помощи" в больницу, однако спасти её не удалось.

Как рассказал Metro житель близлежащего дома Александр со ссылкой на свой источник, врачи, прибывшие на место происшествия, делали женщине массаж сердца.

– На асфальте я видел кровь, ещё был оборван силовой провод – видимо, она его зацепила, – также сообщил Metro Александр.

Как ни странно, даже спустя несколько часов после трагедии никто не привёл место происшествия в порядок.

– В час дня там все ещё была лужа крови, розовый чехол от очков и кабель на весь двор лежал, прямо на детской площадке! – рассказала Metro Виктория Волкова.

16-летняя внучка Натальи Евгеньевной согласилась сообщить Metro, что произошло с её бабушкой.

– Она была хорошей женщиной, не алкоголичкой – то, что о ней пишут сейчас, враньё! – говорит Лиза. – Бывало, что могла выпить. Могла неделю, месяц пить, потом отходила, работала. Но у неё появилась страсть к корвалолу. Как я понимаю, с ним появляется ощущение, будто ты находишься в состоянии алкогольного опьянения. Она стала его пить. Мы переживали, забрали ключи, чтобы она не ходила в аптеку. И вот бабушка решила таким способом туда сходить, за этим лекарством. И вот что вышло – разбилась!

По словам Лизы, в роковой день её мать не смыкала глаз всю ночь, а когда бабушка наконец сказала ей, что идёт спать, прилегла "буквально на 20 минут".

– Когда она резко проснулась, увидела "скорую", зашла в комнату к бабушке, и тут такая картина... Бабушка была хорошей женщиной, просто так получилось. Она работала кассиром, была отзывчивым человеком, её все уважали и любили.

Врач-нарколог Алексей Магалиф подчеркнул, что за свою практику не встречал людей, у которых возникала зависимость от корвалола.

– Думаю, смещать акценты и говорить о зависимости от данного лекарства, не стоит, это будет необъективно, – считает эксперт. – Возможно, она, принимая лекарство, пыталась успокоить себя и смягчить свой абстинентный синдром. Некоторые пытаются заменить алкогольные напитки лекарствами, содержащими спирт, в том числе и это. Возможно, она действительно хотела хоть что-то употребить, чтобы снять абстинентный синдром. Данное лекарство благодаря спирту быстро проникает в кровь и позволяет быстро успокоиться, снять нервное перевозбуждение. Передозировка опасна тем, что может возникнуть остановка дыхательного центра, но это при больших дозах. Могут возникнуть и неврологические нарушения – проблемы с координацией, дезориентация в пространстве. Но если бы у неё была полностью нарушена координация, она бы просто не смогла связать простыни.