Владимир Зельдин умер в Москве, в больнице, в 9 утра 31 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ Склифосовского. Владимиру Зельдину 10 февраля исполнился 101 год.

Недавно в СМИ появилась информация о срочной госпитализации знаменитого актера. Его супруга Иветта Зельдина прокомментировала ситуацию. Она уверяла, что ухудшения здоровья у Владимира Зельдина не наблюдается.

О причинах смерти Владимира Зельдина официально пока не сообщается.

Дата и место похорон и время прощания с актером Владимиром Зельдиным будет сообщено дополнительно.

Напомним, Владимир Зельдин снялся в нескольких десятках популярных советских фильмов. Известность к нему пришла после картины "Свинарка и пастух" 1941 года. Владимир Зельдин был старейшим из ныне живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актёром планеты.

Владимир Зельдин: семья

Актер был женат три раза (первые два брака не оформлены официально). Первой супругой была Людмила Мартынова, с которой Зельдин прожил два года. Их общий сын умер в 1941 году.

Второй женой Зельдина стала актриса Генриетта Островская. Она скончалась в 1971 году.

Третья жена — Иветта Евгеньевна Капралова, сейчас ей 81 год. С ней в браке Зельдин был с 1964 года - более 50-ти лет.