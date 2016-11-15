Адвокат экс-министра Алексея Улюкава попросил суд назначить в качестве меры пресечения своему подзащитному подписку о невыезде или по крайней мере домашний арест с послаблениями. Одним из аргументов было состояние здоровья чиновника, обвиняемого в корупции. Улюкаев заявил что у него атеросклероз и некоторые заболевания связанные с сосудистой системой.Адвокаты настаивают на необходимости медицинской помощи.

- Ввиду здоровья Улюкаева нам представляется необходимым разрешить ему прогулки не менее 4 часов в день - с 10 до 12 и с 18 до 20, – сказал адвокат.

Следствие со своей стороны оспорило это, рассказав о планах Улюкаева в ближайшее время посетить Кубу и Перу – у министра была запланирована рабочая поездка.

Улюкаев свою вину не признал, от дачи показаний отказался, заявил следователь.

– Я настроен на полное сотрудничество, это в моих интересах, – заявил экс-министр. – Также, хочу отметить, что на моём иждивении кроме несовершеннолетних детей находятся престарелые родители. Поэтому я прошу суд вынести мне более мягкую меру пресечения, не арест.

Ещё одним аргументом в пользу домашнего ареста стало предположение, что окажись глава минэкономразвития в СИЗО, это дестабилизирует обстановку в стране.

– Мы считаем, что если Улюкаев останется на свободе, это будет в интересах страны, – заявил адвокат.