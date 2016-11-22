В Петербурге к Новому году рядом с искуственными елями появятся и живые. Опустевшие после лета уличные вазоны садовники украшают настоящими елками. Деревца придают городским магистралям более яркий и праздничный вид. Всего в вертикальных конструкциях на 46 адресах появятся более 4,2 тысяч растений.

- Срезку ели для предновогоднего оформления доставляют из Курортного лесопарка, - сообщили Metro в пресс-службе комитета по благоустройству города, - Это деревья, которые взошли на противопожарных полосах и в любом случае были бы удалены во время прочистки. В городских садах и скверах самосевные растения не высаживаются – по ГОСТам для этого используются только саженцы, специально выращенные на базе питомнических хозяйств. Садовники придумали использовать ели для предновогоднего украшения города.

Metro уже писало о благоустройстве Сенной площади и высаживании елок в вазоны, которое вызвало вопросы у горожан. Некоторые назвали такое озеленение "фиктивным". На самом деле, это ноу-хау садовников города.

Елочки высаживают в вазоны на Исаакиевской площади, Английской набережной, Садовой улице, набережной Лейтенанта Шмидта, площади Льва Толстого, Австрийской площади, Каменностровском проспекте, Большой Конюшенной улице, Синопской набережной, Лиговском и Невском проспекте и т.д.

Ели останутся в вазонах до весны, а затем будут заменены на цветы. Чтобы получить к этому времени рассаду, семена первых цветов садовники начнут высаживать уже через месяц.