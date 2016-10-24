22 и 23 октября по всему миру состоялся флешмоб под название "Зомби-моб" (Zombie walk), который объединил собой десятки тысячи фанатов зомби-культуры по всему миру. Самые большие акции состоялись во Франции, Мексике и США – там наибольшее количество людей загримировались под живых мертвецов, чтобы воссоздать обстановку зомби-апокалипсиса.

В ходе мероприятия участникам рекомендовали максимально достоверно имитировать поведение зомби с помощью характерной походки и издавания особых звуков. При этом "мертвяков" не ограничивали в подборе образов, так, например, на улицах можно было увидеть зомби-пикачу, зомби-Белоснежку и зомби-Ленина.

Как и в предыдущие годы "Зомби-моб" взяли на вооружение и благотворительные фонды, которые использовали мероприятие для сбора денег на различные проекты и для привлечения внимания к глобальным проблемам. Существует множество организаций, таких как Zombie Squad, которые используют такие мероприятия для того, чтобы обратить внимание жителей к проблемам вроде к недостатка еды в Странах Третьего Мира.