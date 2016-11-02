Депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин спровоцировал новый скандал на заседании Верховной рады. Камеры засняли, как он, скорее всего, принимает какие-то таблетки. После этого мужчина стал неадекватен.
Судя по видеозаписи Добкин, чтобы употребить неизвестный препарат, просто спрятался за мраморной колонной. В руках у него была бутылка воды. Запив таблетку депутат вернулся на своё место. И тут началось: Добкин начал дергаться, выпучивать глаза, облизываться и озираться по сторонам.
Кстати, такое поведение не осталось незамеченным коллегами Добкина. Так, народный депутат Семен Семенченко прямо с трибуны призвал Добкина сложить мандат, передаёт life.ru.
"Я не понимаю, что происходит за той колонной? Когда то ли таблетки принимает, то ли еще что-то, и человек ведет себя неадекватно", — заявил на заседании Семенченко.
Кроме того, камере смогла заснять экран телефона Добкина за некоторое время до его "пряток" за колонной. Выяснилось, что он переписывался с турагентом. Из переписки стало ясно, что депутат забронировал себе тур на шесть человек. СМС-подтверждение заказа гласит: стоимость тура – 135 тысяч евро. Время отдыха компании - 14 дней.
Пользователи социальных сетей уже отреагировали на происходящее:
- @AlAhmediya Мне кажется его выбирали такие же "космонавты" , как и сам Добкин мл.
- @golub @MC_Perekis уже два года как Добкин такое вытворяет в ВР.Неужели никто не обратил внимание на это? Может это нервный тик или болезнь?
- @grim_juz сначала подумал, что Добкин, как известный театрал, пошел за колонну коньяка накатить для погружения в атмосферу представления, но нет
- @_LET0_ Добкин отметил знатно за колонной приобретение удачного тура! Это надо просто видеть! Штырит хлопца адски! Майдауны! Скачите веселее! #АТО
- @nirsws Добкин младший должен был указать в декларации 10 кг отборного кокаина. Шучу в тюрьме он должен сидеть