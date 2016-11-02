Депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин спровоцировал новый скандал на заседании Верховной рады. Камеры засняли, как он, скорее всего, принимает какие-то таблетки. После этого мужчина стал неадекватен.

Судя по видеозаписи Добкин, чтобы употребить неизвестный препарат, просто спрятался за мраморной колонной. В руках у него была бутылка воды. Запив таблетку депутат вернулся на своё место. И тут началось: Добкин начал дергаться, выпучивать глаза, облизываться и озираться по сторонам.

Кстати, такое поведение не осталось незамеченным коллегами Добкина. Так, народный депутат Семен Семенченко прямо с трибуны призвал Добкина сложить мандат, передаёт life.ru.

"Я не понимаю, что происходит за той колонной? Когда то ли таблетки принимает, то ли еще что-то, и человек ведет себя неадекватно", — заявил на заседании Семенченко.

Кроме того, камере смогла заснять экран телефона Добкина за некоторое время до его "пряток" за колонной. Выяснилось, что он переписывался с турагентом. Из переписки стало ясно, что депутат забронировал себе тур на шесть человек. СМС-подтверждение заказа гласит: стоимость тура – 135 тысяч евро. Время отдыха компании - 14 дней.

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