Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону войск ЛНР и начали обстреливать позиции ополченцев из артиллерийских установок, гранатомётов и миномётов на нескольких направлениях, сообщают РИА Новости, со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства республики Андрея Марочко.

При этом по словам Марочко, обстановка складывается крайне ситуация напряженная, но контролируемая. На данный момент подразделения Народной милиции ЛНР следят за ситуацией. Самая сложная ситуация сейчас под Дебальцево.

"Идут бои по всей линии соприкосновения на дебальцевском направлении. Бойцы Народной милиции ЛНР не дают возможности противнику продвинуться к населённым пунктам", — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.