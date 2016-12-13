Украинские геологи на судне “Искатель” разведали на Северо-западном шельфе Чёрного моря запасы газа в размере 40 млрд кубов, сообщает сайт "Укринформ". Они располагаются на площади в 7 тысяч квадратных метров.

И.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин сообщил, что озвученные цифры можно назвать минимальными, так как уже найдено 35 млрд кубов. И, по его словам, ещё предстоит исследовать несколько участков, где, предположительно, тоже удастся отыскать газ в значительных объёмах.

По мнению Бояркина, Украина способна самостоятельно удовлетворять собственные потребности в газе, как и вести его поиски.

Судно "Искатель" является единственным научно-исследовательским на Украине. Оно было отправлено в 10-дневный рейс через 3 года стоянки.