Модель из Днепропетровска Бахар Набиева восхищает своей экстравагантной внешностью не только обычных поклонников, но и звёзд эстрады и спорта. Сейчас у неё уже 900 тысяч подписчиков в Instagram – на свою страничку Бахар активно выкладывает фотографии с фитнес-тренировок. Больше всего украинка гордится нижней частью тела – её ноги накачаны так, что даже звезда MMA Фёдор Емельяненко не обошёлся без комплимента.

– В списке мировых знаменитостей, обративших на меня внимание, 50 Cent, Лил Уэйн, Фёдор Емельяненко, – рассказывает 22-летняя девушка Metro. – Из мира фитнеса я интересую Грациану Барбозу, Рича Пиану и многих других. Добиться такого результата с ногами помогли упорные тренировки, занималась в зале почти пять лет прежде чем стать такой.

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К своей популярности Бахар относится с пониманием, хотя бывает, что ей становится неприятно от чересчур пристального внимания:

– Иногда просто раздражают взгляды, но чаще всё равно приятно. Не важно, что люди думают, когда видят меня, главное, я зацепила их!

Украинская модель рассказала, почему она нацелена на прокачку именно нижней части тела:

– Я действительно уделяю мало внимания верху, хотя тоже качаю его. Но это не значит, что мне противны девушки с накаченным верхом, просто у каждого свой вкус. Думаю, моя популярность в целом основана на диспропорции.

Бахар подчёркивает, что при своих формах остаётся женственной, и ей не приходится долго подбирать одежду в магазинах:

– Правда, джинсы я не ношу – не потому, что тяжело подобрать размер, просто я люблю спортивную одежду. Весь гардероб забит кроссовками, лосинами и толстовками. Никакого дискомфорта из-за накаченных ног нет, разве что походка у меня немного смешная.

Жительница Днепропетровска рассказала, какой мужчина мог бы стать ей бойфрендом.

– Все думают, что мне нравятся огромные бодибилдеры! Мне, в принципе, всё равно. Можно просто быть подтянутым, но точно не меньше меня (улыбается). Это что касается внешности, а если говорить о внутреннем мире, то я люблю добрых парней, с юмором, понимающих. Всё настолько просто, что даже смешно! При этом мне приписывали интерес к взрослым мужчинам с "большими" деньгами, но таких в моей жизни не было!