В четверг 1 декабря в районе Чёрного моря Украина проводит ракетные учения. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил начальник пресс-центра украинского Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

По его словам, всё идёт по предварительно составленному плану. 50% задач уже выполнено. Он сообщил, что ракетные учения могут проходить в 100-130 километрах от воздушного пространства над Крымом, и никаких изменений в план внесено не было.

Как сообщается, зоны ракетных стрельб находятся в нейтральных водах, которые располагаются западнее российских владений.

Помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян рассчитывает, что учения с ракетными стрельбами пройдут в мирном русле, сообщает канал.