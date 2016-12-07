Неудачная попытка угона произошла в Центральном районе Петербурга днем 6 декабря. В полицию обратился 32-летний мужчина, который заявил, что с 13.20 до 13.25 была угнан его автомобиль BMW 528I ХDRIVЕ. Стоимость иномарки владелец оценил в полтора миллиона, а вот в салоне, по его словам, находилось 2,5 миллиона наличными. Мужчина работает директором по развитию в фирме, которой принадлежит ночной клуб на Гороховой улице, уточняет АН "Оперативное прикрытие".

Машина благодаря сигналу системы слежения была обнаружена в тот же день около семи часов вечера у дома 108 по набережной реки Фонтанки. Что любопытно, свёрток остался незамеченным угонщиками - деньги лежали в салоне.

Иномарку и наличные возвратили владельцу под расписку.