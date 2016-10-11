Массовое ДТП устроил угонщик "ГАЗели" с пирожными в Купчино в ночь на 11 октября. Незадолго до этого в полицию Фрунзенского района обратился с заявлением об угоне грузовой машины с пирожными и тортами 41-летний житель Петербурга, сообщает "Фонтанка".

Как выяснилось позднее, далеко угонщик не уехал - он влетел в припаркованный фургон. Тот, в свою очередь, толкнул стоявшие на обочине легковушки. В результате оказались повреждены ещё 4 авто.

После ДТП кабина фургона оказалась серьезно повреждена. По словам свидетелей, угонщик получил травмы и был госпитализирован с переломом ноги.

ДТП с угоном занимается полиция.