Уголовное дело по факту убийства Дмитрия Циликина направлено в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. В преступлении обвиняется 22-летний Сергей Косырев, студент одного из ВУЗов города.

В отношении Косырева возбуждены дела по ч.1 ст.105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (убийство, кража).

- Днем 27 марта 2016 года Косырев находился в гостях у Циликина, с которым познакомился в сети Интернет, - уточняет пресс-служба ведомства, - В ходе внезапно возникшей ссоры, обвиняемый совершил убийство потерпевшего, нанеся не менее 30 ударов колюще-режущим предметом, после чего похитил его мобильный телефон, ноутбук, денежные средства, а также кошелек на общую сумму 43 тыс. 500 рублей и скрылся с места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Дмитрию Циликину было 54 года. Он актер по образованию, в 90-е годы занялся журналистикой. Позже был автором и ведущим программ на РТР, «Пятом канале» и радиостанции «Эхо Петербурга». Дмитрий Циликин печатался во многих газетах и журналах, был известным театральным критиком.

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