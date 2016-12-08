Фотограф снимал знаменитостей

В петербургском арт-пространстве «Конюшенная, 2» в эту пятницу, 9 декабря, открывается ретроспективная фотовыставка «Кино-Театр Валерия Плотникова». Известного фотографа называют свидетелем уходящей эпохи.

Его камера запечатлела многих знаменитых людей: Дмитрия Лихачёва, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Владимира Высоцкого, Андрея Лихачёва, Бориса Гребенщикова и др. Продлится выставка до 28 февраля. На ней можно будет увидеть 135 работ Валерия Плотникова.

«Пугачёва мне доверяла»

Эту фотографию Аллы Пугачёвой Валерий Плотников сделал в 1977 году, в квартире великого русского тенора Леонида Собинова. Примадонна позирует в красном балахоне от модельера Вячеслава Зай­цева.

– Фотография удалась и пошла в народ, – рассказал Metro Плотников. – У Аллы очень сложное лицо, но мне удалось сделать её профиль безукоризненным. Человек она очень требовательный, но меня слушалась.

После этого Валерий несколько раз снимал певицу с маленькой Кристиной.

Боярского вёз в багажнике

Этот снимок Михаила Боярского был сделан в том же году, что и портрет Пугачёвой. Плотников ехал на съёмку на своей машине «Нива», и с ним напросились жена, cестра и дочки. Двигались в яхт-клуб и по пути забрали Боярского.

– Но места для него в ма­шине не нашлось, и Ми­ша сказал: поеду в багажном отсеке, – рассказывает Плотников. – По пути нас остановил гаишник и был шокирован, когда увидел в багажнике Боярского!

«В своё время в СССР была выпущена полиэтиленовая сумка: на одной стороне – мой снимок Пугачёвой, на другой – Боярского. У меня, увы, она на память не осталась», - рассказал Валерий Плотников.